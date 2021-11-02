В Пермском крае существенно выросло число вызовов скорой помощи к больным COVID-19

В Прикамье "скорая помощь" отчиталась о работе за октябрь. Цифры не утешительные: число вызовов "скорой" к больным COVID-19 по сравнению с сентябрем выросло на треть - на 3,7 тыс. Общее число вызовов превысило 46 тыс., сообщили Накануне.RU в Пермской станции скорой медицинской помощи.

Из 46 тыс. вызовов - в экстренной форме – 7 436, в неотложную помощь передано – 16 276.

Число вызовов к больным коронавирусом выросло на 2,5 тыс.

"Всего вызовов — 46 166, из них в экстренной форме — 7 436. COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) — 8662, госпитализировано — 4678", — говорится в отчете "скорой".

Также в октябре медики выезжали 4 329 раз к пациентам с пневмонией (3 501 в сентябре). В стационары отправили 2 494 человека (2 295 в сентябре). Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 20,35 минуты. Этот показатель практический не изменился — месяцем ранее он составил 20,1 минуты.