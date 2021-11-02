02 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Ирина Буторина уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

В Челябинске семья пенсионерки с деменцией, которую снимали для соцсетей, отказалась сдавать ее в стационар

В Челябинской области проверили семью страдающей деменцией бабушки, которую снимали для соцсетей. Родственникам предложили разместить пожилую женщину в стационаре, но они отказались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

С бабушкой проживают дочь, внучка и ее муж. Ухаживает за женщиной ее дочь, но, по ее словам, она не знала о съемках видеороликов для соцсети. Женщину не могут изъять из семьи, потому что она не признана недееспособной.

Во время проверки бы установлено, что бабушка ухоженная, личные вещи чистые, ей предоставляется полноценное питание. На ее теле не был телесных повреждений.

"Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Родственникам мы предложили все возможные варианты, для того чтобы обеспечить достойный круглосуточный уход, – услуги социального работника на дому и бесплатную сиделку, а также место в стационарном учреждении", - рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Ситуация находится на контроле министерства.

Напомним, по факту видеороликов с пенсионеркой сейчас проводится проверка.

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В Челябинске семья пенсионерки с деменцией, которую снимали для соцсетей, отказалась сдавать ее в стационар

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Теги: блогер, женщина, деменция, СКР



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