Крашенинников: Сроки работы губернатора будет определять сам регион

Согласно новому закону, который должен вступить в силу в 2022 году, каждый регион вправе самостоятельно определить сроки пребывания губернатора у власти. Об этом в ходе заседания Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" заявил председатель объединения, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что в конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться на два срока подряд. Таким образом, главы регионов могут получить "обнуление" сроков вслед за президентом. Документ внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Как пояснил Клишас, в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект снимает это ограничение.

"О сроках полномочий конкретного высшего должностного лица - у нас нет ни слова об этом, - заявил Крашенинников, передает корреспондент Накануне.RU. - Эту норму просто убрали. Это означает, что законодательное собрание при принятии устава будет решать этот вопрос само. Долгое время в самом законе этих ограничений не было, потом снова были исключены в 2004 году, когда были исключены и прямые выборы глав регионов. Потом они в 2012 году опять появились. То есть это нормы, что уже то были у нас в федеральном законодательстве, то не было. Поэтому мы посчитали, что этот вопрос должен решаться".

Крашенинников также отметил, что несмотря на тот факт, что системой органов исполнительной власти является правительство, возможна ситуация, когда данный пост может занимать и сам губернатор. Данный вопрос также будет оставлен на усмотрение региона.

Затронул депутат и тему обнуления. Так, высшее должностное лицо может быть отрешенно от должности, в том числе, с утратой доверия президента РФ. До этого речь шла только про коррупционные моменты, однако со вступлением нового закона в силу, выражение недоверия может определяться неисполнением решения Конституционного суда или непринятием в пределах полномочий действий по устранению причин, явившихся основанием для иных мер ответственности. То есть, если главе региона был сделан выговор или предупреждение, однако дальнейших действий для устранения замечаний не последовало, он также может потерять доверие президента. Данные меры - за ненадлежащее исполнение полномочий, также появляются в законе.

В связи с этим, во избежание возможных кризисных ситуаций определяется порядок временного исполнения обязанностей высшего должностного лица. В нем говорится о том, кто в случае досрочного прекращения может занимать данную должность. Также большой блок норм посвящен временно исполняющим обязанности губернатора.



"Надо отметить, что основная задача нового закона - это отладить обратную связь между федеральной властью, регионами и муниципалитетами. И конечно, в целях защиты прав граждан - здесь никаких вопросов быть не может. Не секрет, что между органами власти у нас периодически возникают разногласия. У нас в законе о Госсовете появился уже соответствующий механизм, и также все эти нормы в этом законе, надеюсь, также будут достаточно четки и понятны", - заявил депутат.

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