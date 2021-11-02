Российские компании повысят зарплаты к маю, но повышение будет меньше инфляции

Большинство российских компаний (72%) собираются повысить зарплаты сотрудников до мая 2022 года на 6%, пишут "Известия" со ссылкой на обзор консалтинговой компании Ernst&Young. Аналитики полагают, что такие перспективы могут быть связаны с позитивной оценкой бизнесом восстановления российской и мировой экономики.

При этом конкретный размер увеличения зависит от политики компании: 46% фирм используют единый процент пересмотра для всех работников, но большая часть (75%) также применяет индивидуальный подход.

Впрочем, 6% - это меньше текущей инфляции (к концу года Минэк прогнозирует инфляцию в 7,4%). Возвращение же к инфляции в районе 4% ЦБ и другие государственные структуры видят не ранее второй половины 2022 года.