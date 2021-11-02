Глава Нефтеюганска не будет участвовать в выборах мэра города

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв заявил, что не будет участвовать в конкурсе по выборам главы города. В разговоре с Накануне.RU политик отметил, что пока не станет раскрывать дальнейшие планы.

"Это правда, в конкурсе не участвую. Пока дальнейшие планы не озвучиваю", - сказал агентству Дегтярёв.

Напомним, в конце октября в городе были сорваны выборы нового мэра: ни один из трех заявителей не набрал нужное количество баллов. Конкурс признан не состоявшимся. Конкурсная комиссия продолжит работу. В неё от Нефтеюганска вошли депутат думы Югры Степан Пыталев, депутат думы города и почетный гражданин Алексей Казаков, руководитель аппарата городского парламента Инна Индина, а также предприниматель и экс-депутат думы Алла Гайсина. Прием документов от кандидатов идёт с 1 по 17 ноября. Имя нового мэра станет известно 25 ноября.