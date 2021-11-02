02 Ноября 2021
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Общество В России
Владимир Путин, памятник Минину и Пожарскому, День народного единства (2020) | Фото: kremlin.ru

В День народного единства в России пройдет почти 2 тысячи праздничных мероприятий

Мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут по всей стране, несмотря на режим "нерабочих дней" и частичных локдаунов, введенный в российских регионах.

В пресс-службе МЧС сообщили, что подразделения министерства переведены на усиленный режим работы уже сейчас – за два дня до праздника.

"1970 праздничных мероприятий будут контролировать 2,4 тысячи сотрудников МЧС России. Особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, опасным участкам автомобильных дорог и водоёмов", - говорится в сообщении ведомства.

"Всего на боевом посту в готовности к реагированию будут находиться 70 тысяч сотрудников и 14,9 тыс. единиц техники чрезвычайного ведомства. Всего от РСЧС в готовности к реагированию 411 тыс. человек", - добавили в министерстве.

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В День народного единства в России пройдет почти 2 тысячи праздничных мероприятий

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Теги: день народного единства, праздник, нерабочие дни, пандемия, локдаун



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