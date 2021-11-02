Врио главы Ярославской области заболел коронавирусом

Врио главы Ярославской области Михаил Евраев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, добавив, что намерен работать из дома.

Евраев также написал, что чувствует себя "неплохо" и надеется перенести болезнь в легкой форме благодаря вакцинации.

Напомним, 50-летний Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области меньше месяца назад, 12 октября. До февраля этого года он занимал пост замруководителя Федеральной антимонопольной службы. До этого Евраев работал в Минцифры.