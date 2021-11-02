СМИ: Индия приостановила участие в создании истребителя на базе Су-57

Индия приостановила участие в проекте создания первого индийского истребителя пятого поколения (FGFA), в основе которого – российский Су-57. Программа приостановлена "до момента принятия на вооружение Су-57 российскими Вооруженными силами", передает РБК со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

"Сегодня самолет находится в опытно-боевой эксплуатации. Могу лишь добавить, что Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением", — сказал Шугаев.

Проект FGFA начат в 2007 году, на первом этапе за $295 млн был создан дизайн нового истребителя, но дальше между сторонами возникли разногласия, работы были приостановлены. В 2018 году появились слухи, что Индия выходит из проекта, в качестве причин указывались непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Позже стороны опровергли эту информацию.