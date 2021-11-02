02 Ноября 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Лабытнанги представление на заксо Марина Трескова (2018) | Фото: Пресс-служба заксобрания Ямала

Глава Лабытнанги заболела коронавирусом

Глава Лабытнанги Марина Трескова заболела коронавирусом. Об этом она сама сообщила на своей странице в "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвертая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста", - сообщила чиновница.

По словам главы муниципалитета, чувствует себя она нормально, есть характерные симптомы ОРВИ. Трескова сообщила, что прививка помогает ей справиться с недугом и оставаться работоспособной. Она призвала горожан вакцинироваться и заявить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.

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Глава Лабытнанги заболела коронавирусом

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Теги: Марина Трескова, коронавирус, вакцина



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