Глава Лабытнанги заболела коронавирусом

Глава Лабытнанги Марина Трескова заболела коронавирусом. Об этом она сама сообщила на своей странице в "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвертая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста", - сообщила чиновница.

По словам главы муниципалитета, чувствует себя она нормально, есть характерные симптомы ОРВИ. Трескова сообщила, что прививка помогает ей справиться с недугом и оставаться работоспособной. Она призвала горожан вакцинироваться и заявить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.