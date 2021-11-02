02 Ноября 2021
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снег гололед Екатеринбург уборка снега машина машины трактор (2016) | Фото: Накануне.RU

Коммунальщики за сутки рассыпали 166 тонн противогололёдных материалов по улицам Екатеринбурга

Коммунальщики за сутки рассыпали 166 тонн противогололёдных материалов по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Днём 1 ноября на уборке улично-дорожной сети было задействовано 330 рабочих и 111 единиц спецтехники, из них – 12 комбинированных дорожных машин (КДМ), 19 тракторов, 19 фронтальных погрузчиков, 32 самосвала и другие. На полигоны было отправлено более 79 тонн грязи и мусора. За минувший день механизаторы районных ДЭУ рассыпали 7 тонн противогололёдных материалов и 500 килограмм фракционированного песка.

В ночь с 1 на 2 ноября коммунальные службы продолжили противостоять образованию гололедицы на улицах уральской столицы. Для этого было задействовано 96 рабочих и 149 единиц спецтехники, в том числе 55 КДМ, 45 тракторов, 8 фронтальных погрузчиков, 20 самосвалов. В тёмное время суток районные службы благоустройства отправили на полигоны 243 тонны снежной массы. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 159 тонн противогололёдных материалов и 52 тонны фракционного песка.

уборка от снега(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

уборка от снега(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

Сегодня днём, 2 ноября, планируется задействовать 335 дорожных рабочих и 147 единиц спецтехники, из них – 32 КДМ, 38 тракторов, 15 фронтальных погрузчиков, 35 самосвалов, 3 грейдера. Особое внимание специалистов будет уделено подметанию пешеходных переходов и подходам к ним, площадок остановочных комплексов и других зон, предназначенных для передвижения горожан.

За состоянием дворовых территорий, внутриквартальных проездов и очистке их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании или ТСЖ. Контакты управляющей организации указываются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги и на стендах с информацией в подъездах. Внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории, закреплены за администрациями районов.

уборка от снега(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

уборка от снега(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

Накануне глава уральской столицы Алексей Орлов дал поручение своевременно бросить силы коммунальщиков на борьбу с гололедом. Понедельник был последним теплым днем осени на Среднем Урале, вслед за которым в регион придут заморозки до минус 23 градусов на севере области. Именно в Екатеринбурге похолодание наступило в ночь на 2 ноября, когда температура понизилась до минус 6-8 градусов. По заданию Алексея Орлова службы благоустройства заблаговременно применяют противогололёдные материалы, в том числе фракционный песок.

"Достаточно много людей продолжают трудиться и пользоваться общественным транспортом, поэтому особое внимание требую обратить на состояние остановочных комплексов и пешеходных зон. Необходимо заблаговременно обработать их противогололедными материалами и песком. Нам нельзя допускать всплеска травматизма среди горожан", – заявил градоначальник.

Напомним, еще в середине октября руководители городской администрации и территориальных служб благоустройства провели комплексную проверку специализированной уборочной техники на предмет готовности к работе в зимний период. На осмотре техники были представлены комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, подметальные тракторы, самосвалы и другая спецтехника. При этом, как отметил тогда заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Владимир Капустин, обслуживание и подготовка техники в районных ДЭУ – это непрерывный процесс.

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Коммунальщики за сутки рассыпали 166 тонн противогололёдных материалов по улицам Екатеринбурга

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Теги: гололед, коммунальщики



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