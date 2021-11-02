Первыми покупателями российских С-500 могут стать Индия и Китай

Первыми покупателями новейших российских зенитных ракетных систем С-500 могут стать Индия и Китай, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", — сказал он РБК.

ЗРК С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". Первые комплексы поступят на вооружение ВС РФ до конца года.

В середине сентября вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ОПК, сообщил, что российские военные начали получать "Прометей", но пока не в полном комплекте: "Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава". Также он заявил, что Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500. Однако пока никаких договоренностей нет.

Ранее американский журнал National Interest отметил, что новая российская ЗРС является одним из наиболее эффективных ответов современным американским истребителям-невидимкам, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor, пишет Regnum.