"Бандит" Абрамовича выставлен на продажу

Бизнесмен Роман Абрамович готов расстаться со своим самым знаменитым самолетом – Boeing 767-300, называемый также "бандитом" за характерную черную "повязку", выставлен на продажу. Объявление размещено на маркетплейсе Controller EMEA, на него обратил внимание Telegram-канал AviaNews.

Частный джет был опознан любителями авиации на сайте по продаже самолетов не только по знаменитой раскраске, но и по бортовому номеру. Дилером выступает компания из Монако Global Jet.

Стоимость на сайте не указана, но ранее СМИ оценивали ее в 250 млн фунтов стерлингов (более 21 млрд руб.).

Продавец описывает самолет так: "Один из самых культовых B767-300. Комплектация позволяет принять на борту 34 человека. Свежая покраска снаружи (2020 год). Один владелец с момента выпуска. Дизайн от знаменитого создателя люксовых интерьеров Эндрю Винча".

На борту имеется столовая, гостиная, библиотека, главная спальня и гостевая, также две ванных комнаты и отдельные помещения для работы и отдыха экипажа. Есть и техническая информация: борт был выпущен в 2003 году, эксплуатация началась в 2007-м, налет – 7080 часов, 1954 циклов взлетов и посадок.

Продав "бандита", Абрамович без собственных самолетов не останется. По данным Daily Mail, в его распоряжении есть еще один аналогичный борт Boeing 767 и Boeing 737-700.