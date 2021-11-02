02 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
План &quot;второго Академического района&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Солнечный VS Академ-2. Расширение микрорайона может затронуть территорию "Нового Академического"

Власти Екатеринбурга решили расширить микрорайон Солнечный, увеличив до 2035 года его территорию до 345 га, а число жителей до 66 тыс. 667 человек. На данный момент в микрорайоне 10 тыс. 685 горожан проживает в уже отстроенных 320,5 тыс. "квадратах", однако в ближайшие 14 лет застройщики обещают завершить строительство еще 1 млн 679 тыс. 452 квадратных метров жилья.

Однако интересно другое. Выставленный мэрией на общественные обсуждения проект межевания и проект планировки территории Солнечного затрагивает уже представленный ранее проект застройки "Второго Академического". Так, расширять микрорайон планируется в границах "До 2030 года" (синий) и "После 2030 года" (красный) в границах улиц Чемпионов, Лучистой и ЕКАД.

План "второго Академического района" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUВариант планировочного решения застройки территории микрорайона Солнечный в Екатеринбурге(2021)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Жилой застройкой в Солнечном будет заставлено 156 га. Помимо этого, в микрорайоне планируется отстроить 11 детских садов с общим числом мест в 3 тыс. 350, пять школ на 6,6 тыс. учеников, пять крупных торговых центров, а также 38 наземных паркингов на 20 тыс. 168 машин и открытые стоянки на 3 тыс.68 авто. Исходя из документации, на момент проектирования в границах данной территории располагаются несколько кварталов Солнечного, здание выставочного комплекса с помещениями торговли и общественного питания Brands' Stories Outlet Center.

Проект планировки микрорайона Солнечный в Екатеринбурге(2021)|Фото: Администрация Екатеринбурга

В проекте также предусмотрена схема движения городской электрички, которая должна пройти вдоль ЕКАД и уже заложена в готовящийся вариант Генплана.

"Для осуществления пассажирских перевозок жителей района предусматривается использование существующих видов и маршрутов общественного транспорта, а также организация новых автобусных и трамвайных маршрутов внутри района, вдоль проектируемых и существующих улиц для связи с перспективными планировочными районами", - говорится в документации.

Вторым интересным моментом является то, что строительство предполагается на территории, где залегает торф, толщина которого составляет 1,5-2 м. Однако на территорию горящего в октябре торфяника проект все же не заходит (хоть и "идет" в его сторону). Проект был разработан авторским коллективом ООО "Студия БК".

Замечания и предложения по проекту развития микрорайона можно вносить до 12 ноября.

Напомним, ранее ДОМ.РФ и ГК "КОРТРОС" анонсировали, что намерены совместно реализовывать проект комплексного развития территории района "Академический" в Екатеринбурге. На новом участке площадью 310 га может быть построено порядка 2 млн кв. м жилья. Соглашение с руководством компании о строительстве "второго Академического" подписал на ПМЭФ и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Однако позже, с горением торфяников встал вопрос о том, а не принесут ли природные явления проблемы застройщику? С учетом вскрывшихся проблем, связанных с риском возгорания торфяника, плюс туманных перспектив транспортных развязок – привлекательность проекта для покупателей, вполне вероятно, может быть не так очевидна.

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Солнечный VS Академ-2. Расширение микрорайона может затронуть территорию "Нового Академического"

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Теги: Академический, Солнечный, проект, застройка, торф



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