02 Ноября 2021
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Стадион АО НПК &quot;Уралвагонзавод&quot; (2020) | Фото: visit-tagil.ru

Стадион Уралвагонзавода получил документ, подтверждающий готовность принимать крупные соревнования

Стадион Уралвагонзавода получил сертификат соответствия, который дает право проводить соревнования любого уровня. Как сообщает пресс-служба УВЗ, документ выдан сроком на 3 года и подтверждает, что объект соответствует всем требованиям безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий.

В 2020-2021 году на стадионе был проведен масштабный ремонт, на поле уложено новое искусственное покрытие. Это позволило заявиться на сертификацию спортивного объекта. В ходе неё оценивалось большое количество параметров, таких как микроклимат, вибрация, освещенность, температура, влажность и т.д. Проверке на соответствие необходимым требованиям подлежал и искусственный газон: рассматривались энергия возврата и отскок мяча, торможение, скольжение поверхности и другие. Для того, чтобы содержать поле в надлежащем состоянии, сотрудники стадиона проводят большую работу. Еженедельно газон выравнивают и "причесывают" специальной машиной, а, например, участок в районе 11-метровой отметки требует ежедневного ухода.

Футболисты школы "Спутник" в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Специальная комиссия подтвердила соответствие всех параметров стадиона необходимому уровню. Теперь на нём можно проводить городские, областные и всероссийские соревнования между детскими, молодёжными и взрослыми командами.

Этому особенно рады воспитанники отделения футбола спортивной школы олимпийского резерва "Спутник", занимающиеся при поддержке УВЗ: теперь они могут играть в областных турнирах не только на выезде, но и принимать гостей у себя. Также стадион Уралвагонзавода рассматривают в качестве арены и игроки футбольного клуба "Уралец". В этом сезоне они уже проводили тренировочные занятия и несколько игр и остались довольны всем: полем, раздевалками, освещением. Комфортные трибуны стадиона могут вместить более 7 тыс. болельщиков.

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Стадион Уралвагонзавода получил документ, подтверждающий готовность принимать крупные соревнования

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Теги: Уралвагонзавод, стадион, соревнования



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