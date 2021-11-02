Мишустин дал больницам Прикамья денег на концентраторы кислорода

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении различным регионам денег на покупку для больниц концентраторов кислорода производительностью более 1 тыс. л в минуту каждый, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале Правительства. Пермский край получит на это 226,6 млн руб.

Напомним, в конце октября на кислородной станции Пермской краевой клинической больницы произошла поломка. Один из элементов станции был деформирован. По словам главврача больницы Анатолия Касатова, на резервной кислородной станции лопнула труба испарителя. При этом все пациенты кислородом обеспечены. До этого в соцсетях была информация о том, что медучреждения испытывали сложности с кислородом. В минздраве эту информацию не подтверждали. Проблема с обеспечением кислорода была лишь в одной больнице, проблему оперативно решили благодаря взаимодействию медучреждений. В ведомстве утверждают, что этот случай был разовым.