02 Ноября 2021
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Спорт
Александр Овечкин (2016) | Фото: eurosport.ru

Российский хоккеист Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня команда Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла "Тампе-Бэй Лайтнинг" со счётом 2:3.

До этого Овечкин набирал очки 8 встреч подряд. На счету россиянина в нынешнем сезоне 9 голов и 6 результативных передач в 9 играх.

Как сообщает портал Championat.com, ранее Александр пополнил список топ-5 хоккеистов в возрасте от 36 лет и старше, кто смог набрать в первых 8 матчах со старта сезона не менее 15 очков.

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Российский хоккеист Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче НХЛ

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Теги: Александр Овечкин, Национальная хоккейная лига, очки, шайбы, Вашингтон Кэпиталз



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