Российский хоккеист Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня команда Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла "Тампе-Бэй Лайтнинг" со счётом 2:3.

До этого Овечкин набирал очки 8 встреч подряд. На счету россиянина в нынешнем сезоне 9 голов и 6 результативных передач в 9 играх.

Как сообщает портал Championat.com, ранее Александр пополнил список топ-5 хоккеистов в возрасте от 36 лет и старше, кто смог набрать в первых 8 матчах со старта сезона не менее 15 очков.