Тюменский следком проверяет информацию о незаконном полигоне для сжигания птиц

В Тюмени следователи проводят проверку информации в соцсетях о незаконном полигоне для уничтожения мертвых птиц из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Пользователи социальных сетей заявили о загрязнении атмосферы и земли.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки. С целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщении, следователями СКР будут проверены доводы, изложенные в обращении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в оперштабе региона сообщили, что утилизация птицы, изъятой на птицефабрике "Боровская" для предотвращения распространения птичьего гриппа, близится к завершению. Был выбран оптимальный участок для сжигания птицы.

13 октября установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. По данным управления Россельхознадзора по "тюменской матрёшке", предстоит уничтожить 4,3 млн кур.