ВОЗ: Людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться через полгода

Людям с низким иммунным ответом рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса через полгода, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

То есть, уже сейчас людям со слабым здоровьем рекомендуется делать бустерную дозу вакцины, сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вернуться к вопросу о сроках ревакцинации от COVID-19 после получения соответствующих рекомендаций от ВОЗ, пишет Regnum.

В России в качестве бустерной вакцины используется "Спутник Лайт". Минздрав рекомендует проводить ревакцинацию через полгода после первой прививки или перенесенного коронавируса.