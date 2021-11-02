В Тюмени пенсионеры вышли на одиночные пикеты против введения QR-кодов

В Тюмени на территории Славянского сквера пожилые люди протестуют против введения QR-кодов. Фотографии одиночного пикета опубликовал telegram-канал "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

"Куар-код - клеймо раба? И концлагерь нам судьба?" - гласит надпись на табличке в руках активистки.

Отметим, что вчера группа активистов от лица жителей Тюменской области обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность обязательной вакцинации и введения QR-кодов. В надзорном ведомстве заявление у граждан приняли.

Тюменцы утверждают, что рекомендации ВОЗ утратили актуальность в связи с тем, что учреждение больше не финансируется государствами, а фармацевтическими компаниями и неоднократно было поймано на коррупционных фактах. Введение QR-кодов они назвали унижающим человеческое достоинство, поскольку сами коды были придуманы для отслеживания товаров.