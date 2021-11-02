Депутат медфракции Екатеринбурга передал в больницу бактерицидные рециркуляторы

Депутаты медицинской фракции продолжают помогать больницам Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, Михаил Вечкензин передал поликлинике в микрорайоне Исток бактерицидные рециркуляторы. Аппараты установили в кабинетах терапевтов и коридорах медучреждения.

"Передал поликлинике шесть рециркуляторов для дезинфекции воздуха. Их преимущество в том, что они работают в течение всего дня. И, главное, - их можно включать в присутствии людей. А это очень важно. Особенно сейчас, когда за день через поликлинику проходит порядка 200 человек с разными простудными симптомами", - рассказал Вечкензин.

До этого дезинфекция воздуха в поликлинике производилась только за счет ультрафиолетовых бактерицидных ламп, которые можно включать только в пустом помещении, до и после приема. По словам врачей, эффективность такого оборудования очень низкая, особенно в сезон заболеваемости таких быстро распространяющихся вирусов, как COVID-19 и грипп.

В данном случае внимание на отсутствие "очистителей воздуха" в поликлинике обратили жители микрорайона. Они обратились к депутату, который помог решить проблему.

"Мы, активисты совета ветеранов, узнали, что есть такая проблема. Обратились к нашему городскому депутату Михаилу Вечкензину, и он очень быстро отреагировал на нашу просьбу. Маски мы носим и расстояние стараемся соблюдать, но все-таки с таким специализированным оборудованием безопаснее и спокойнее", - подчеркнула активист совета ветеранов микрорайона Ольга Щипачева.

В июне этого года Михаил Вечкензин передал филиалу поликлиники №2 ЦГКБ №1 в Истоке холодильник для хранения вакцины "Спутник V". Благодаря этому вакцинация началась в ежедневном режиме. Также он оказывает поддержку поликлинике еще в одном отдаленном микрорайоне – Компрессорный. Месяц назад депутат приобрел и подарил медучреждению спирограф, тонометры, небулайзеры и индикаторы внутриглазного давления – все это оборудование используется во время приемов и для проведения диспансеризации.

Депутаты медфракции также продолжают помогать медикам вакцинировать жителей от коронавируса. Анастасия Немец и Николай Смирнягин третью неделю проводят вакцинацию в Академическом районе, Дмитрий Николаев организует дворовую вакцинацию в Пионерском микрорайоне. При поддержке Алексея Вихарева началась вакцинация в торговом центре VEER Mall: депутат предоставил шатры и мебель для проведения процедуры, оплатил работу волонтеров и охраны.

"Раньше мы вакцинировали во дворах жилых домов, в общественных приемных депутатов. Сегодня мы переехали в торговые центры, потому что на улице стало холодно. Планируем вакцинировать около 20 тысяч человек до конца года. Цифра существенная, но, тем не менее, работа понятная. Будем продолжать эту важную работу, цель – чтобы наши граждане поскорее приобрели коллективный иммунитет", - рассказал Вихарев.

Депутаты медфракции также продолжают помогать больницам. Ранее Алексей Вихарев подарил машину "скорой помощи" паллиативному центру, передал горбольнице №14 паровой стерилизатор, а больнице №23 – автомобиль для доставки врачей на дом. На днях в 23-й больнице закончили ремонт рентген-кабинета, который стал возможен при финансовой поддержке депутата.