02 Ноября 2021
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металлургия, медеплавильный агрегат, ММСК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На ММСК отремонтировали 140-тонный медеплавильный агрегат "Победа"

В медеплавильном цехе Медногорского МСК (входит в УГМК) выполнен текущий ремонт плавильного агрегата "Победа".

Как сообщили в пресс-службе УГМК, основная задача ремонта заключалась в обновлении фурменной зоны – части плавильного агрегата, которая наиболее подвержена тепловым нагрузкам. Здесь заменили четыре донные фурмы, которые проходят опытно-промышленные испытания. Также был произведен демонтаж и монтаж люков четырех секций и выполнена замена переднего фартука.

Плавильный агрегат "Победа" является ключевым объектом в освоении новых технологий: подачи обогащенного кислородом дутья, а также плавки-конвертирования полиметаллического сырья.

Добавим, что в текущем году в медеплавильном цехе уже был произведен ремонт двух шахтных печей, конвертеров №2 и №3.

Общие затраты, заложенные в ремонтный фонд ММСК в 2021 году, составят 465 млн руб.

ММСК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

металлургия, медеплавильный агрегат, ММСК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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На ММСК отремонтировали 140-тонный медеплавильный агрегат "Победа"

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Теги: ММСК, УГМК



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