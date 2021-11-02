02 Ноября 2021
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Институт русского языка им. Пушкина назвал "слово года"

Государственный институт русского языка им. Пушкина назвал "слово года".
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"По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", - цитирует ТАСС пресс-службу института.

Исследование "слово года" проводится ежегодно, для него в качестве источников используются тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе были определены темы, которые вызвали наиболее острые дискуссии в текущем году. На втором этапе тексты, отнесенные к наиболее обсуждаемым темам, анализировались экспертами с целью выявления ключевых слов. В результате был составлен список ключевых слов года. На третьем этапе ключевые слова года ранжированы по росту частотности употребления на фоне четырех предшествующих лет.

В пятерку самых популярных слов и словосочетаний вошли также "Афганистан", "Северный поток", "перепись" и "импичмент". Рост также продемонстрировали слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", их стали использовать чаще, чем раньше, в 4,3 и 2,7 раза соответственно. Также в топ вошли "выборы", "нерабочий" и "смертность".

Напомним, ранее свое слово года выбрала редакция Оксфордского словаря. В английском языке таковым стало "vax" – одновременно означает и вакцину, и вакцинацию, а также ряд глаголов и прилагательных, связанных с этими понятиями.

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Институт русского языка им. Пушкина назвал "слово года"

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Теги: слово, спутник, вакцинация, русский язык



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