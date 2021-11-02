Замминистра экологии Южного Урала Безруков ушел в отставку

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков уходит в отставку. Чиновник попросил губернатора Алексея Текслера освободить его от занимаемой должности, передает корреспондент Накануне.RU.

"В моей жизни грядут большие изменения. У меня появится долгожданный ребенок. Я хочу больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным. Кроме того, мне необходимо восстановить силы и здоровье. Поэтому я попросил губернатора Челябинской области А.Л. Текслера освободить меня от занимаемой должности по моей инициативе", - написал Виталий Безруков на своей странице в Facebook.

Замминистра отметил, что останется экологом и продолжит работу в этой сфере.

Виталий Безруков был назначен заместителем министра экологии региона в январе 2020 года. До назначения был руководителем общественной экологической организации - фонда "Моя планета".

В июле он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемый, зная о проведении рейда по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы он смог снизить объем выбросов во время замеров.