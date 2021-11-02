02 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Добровольческий центр Нижневартовска получил грант губернатора в 1,8 миллиона

Центр гражданских и социальных инициатив Югры подвёл итоги окружного конкурса на грант губернатора для ресурсных центров. 27 организаций-победителей, среди которых – "Молодёжный центр" Нижневартовска, получат 64 млн руб. Деньги пойдут на формирование инфраструктуры для гражданских активистов, ведение образовательной и методической работы в течение двух лет, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Самотлора.
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Проект вартовчан нацелен на повышение эффективности деятельности волонтерских организаций и объединений Нижневартовска, вовлеченность молодёжи в добровольчество. Также запланировано взаимодействие и обмен успешными практиками с добровольческими организациями Югры. Так, полученные средства будут направлены на нужды "ДоброДома", который расположен в доме №17 по Омской, рядом с подростковым клубом по месту жительства "КосмоКвант".

"Ремонт в помещении площадью 100 "квадратов" сделан в рамках соглашения о социальном сотрудничестве между администрацией города и компанией "Специализированный застройщик "Вега"". Для оснащения "ДоброДома" была направлена заявка на первый конкурс на грант губернатора для ресурсных центров, став победителем, он получил 1,8 млн руб. Средства направлены на материальное оснащение "ДоброДома". Мы планируем приобрести мебель, оборудование для кухонной зоны, бытовую и офисную технику, – рассказала директор МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр" Людмила Козлова. – В рамках проекта мы поставили цель – стать точкой притяжения для всех добровольческих организаций и добровольцев, которых в городе несколько тысяч человек. В "ДоброДоме", который начнет функционировать в начале следующего года, каждый сможет получить поддержку и консультацию".

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Добровольческий центр Нижневартовска получил грант губернатора в 1,8 миллиона

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Теги: Молодёжный центр, Добродом, грант губернатора



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