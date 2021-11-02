02 Ноября 2021
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Общество В России
севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

Блокпосты в Севастополе прекратили работу

Власти Севастополя объявили о прекращении работы блокпостов по проверке QR-кодов со 2 ноября.

По словам губернатора Михаила Развожаева, три дня их работы дали свои результаты - туристов стало меньше. Он отметил, что "сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам".

Семь блокпостов начали работать в Севастополе 30 октября и должны были действовать до 7 ноября — все нерабочие дни. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале.

На пунктах контроля необходимо было предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Требование распространялось как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него.

Изначально власти Севастополя заявили о создании пяти блокпостров на въездах в город. 28 октября было решено установить два дополнительных, напоминает Regnum.

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Блокпосты в Севастополе прекратили работу

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Теги: блокпосты, севастополь



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