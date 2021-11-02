02 Ноября 2021
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Общество Москва
туман дорога (2007) | Фото: Накануне.ru

Москва "утонула" в густом ноябрьском тумане

В Москве только сейчас начал понемногу рассеиваться густой туман, опустившийся на город минувшим вечером.

Гидрометцентр еще накануне объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье, он продолжится минимум до 10 утра вторника. Предупреждения выпустили МЧС и городской департамент транспорта: видимость на дорогах может падать до 200 метров, водителям рекомендуют передвигаться на минимальной скорости и с аварийными сигналами, чтобы быть заметнее для других участников движения и пешеходов.

Проблемы возникли и в столичных аэропортах, несколько рейсов были задержаны, остальные садились и взлетали в сложных условиях, взлетная полоса на посадке была нечетко видна почти до самого приземления, это можно видеть на кадрах, появившихся в сети.

Рядовые же москвичи любуются необычным погодным явлением (синоптики связывают это с на редкость теплой ноябрьской погодой) и делают фантастические кадры города, утопающего в густом тумане.  

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Москва "утонула" в густом ноябрьском тумане

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Теги: москва, туман, погода



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