Москва "утонула" в густом ноябрьском тумане

В Москве только сейчас начал понемногу рассеиваться густой туман, опустившийся на город минувшим вечером.

Гидрометцентр еще накануне объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье, он продолжится минимум до 10 утра вторника. Предупреждения выпустили МЧС и городской департамент транспорта: видимость на дорогах может падать до 200 метров, водителям рекомендуют передвигаться на минимальной скорости и с аварийными сигналами, чтобы быть заметнее для других участников движения и пешеходов.

Проблемы возникли и в столичных аэропортах, несколько рейсов были задержаны, остальные садились и взлетали в сложных условиях, взлетная полоса на посадке была нечетко видна почти до самого приземления, это можно видеть на кадрах, появившихся в сети.

Рядовые же москвичи любуются необычным погодным явлением (синоптики связывают это с на редкость теплой ноябрьской погодой) и делают фантастические кадры города, утопающего в густом тумане.