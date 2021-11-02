"За гранью": Студия Артемия Лебедева к Хэллоуину выпустила открытку с горящим кинозалом

В сети скандал вызвал постер, созданный Студией Артемия Лебедева к Хэллоуину. В Instagram были размещены несколько открыток со слоганом "С днем всех святых!". Создатели посмеялись и над храмом Василия Блаженного, и над Лениным в мавзолее, но наиболее жесткую критику вызвала открытка с горящим кинозалом. Многие посчитали, что это отсылка к посетителям кинотеатра, сгоревшим в Кемерово во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Пользователи начали критично высказываться в комментариях, отмечая, что это уже перебор. Не прошел мимо и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Его тут же поддержала создательница "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина: "Поддерживаю жителей Кузбасса. Разделяю их мнение. Это совсем за гранью и не смешно".

Комментариев от Лебедева пока не последовало.