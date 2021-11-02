В ЕС ждут от России расследования торговли европейскими COVID-сертификатами

Евросоюз выразил надежду, что Россия будет расследовать случаи торговли COVID-сертификатами европейского образца.

"Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры", - передает РБК сообщение представительства ЕС в России.

О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила "Лаборатория Касперского". Клиенту предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Авторы объявлений предлагают такие услуги в среднем за $300.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 грозит до одного года лишения свободы. За изготовление и продажу поддельных сертификатов грозит до двух лет лишения свободы.