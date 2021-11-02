В Троицке ввели режим повышенной готовности из-за превышения аммиака в реке Уй

В Троицке введен режим повышенной готовности из-за ухудшения качества воды в реке Уй. Решение принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Глава Троицка Александр Виноградов поручил вести постоянный мониторинг состояния воды не только по аммиаку, но и по другим показателям. В настоящий момент надзорные органы устанавливают источник загрязнения.

"Наша задача не только выяснить причину и принять исчерпывающие меры для нормализации ситуации, но и не допустить последствий", - подчеркнул мэр.

Напомним, в городе из-за ухудшения качества воды в реке Уй приостановлена подача воды жителям. Такое решение принято для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья горожан. Вода в реке ухудшилась по показателю аммиак.

После отключения воды "Троицкий водоканал водоотведение" осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора. Сейчас жителей призывают горожан употреблять воду только в кипяченом виде.

Сегодня для жителей организован подвоз воды.