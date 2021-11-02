СК разбирается в истории с возможным изнасилованием студентки в Екатеринбурге

В истории с возможным изнасилованием студентки в Екатеринбурге разбирается Следственный комитет.

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Напомним, по словам девушки, ночью 23 октября она гуляла рядом с парком Павлика Морозова, ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал. Пострадавшая утверждает, что преступник угрожал, что зарежет ее. Но в парке издевательства не закончились: насильник якобы угрозами затащил ее в такси, а после - в гостиницу "Ямал". В ситуацию не вмешались ни таксист, ни сотрудники гостиницы. Сбежать жертве удалось, только когда мужчина уснул.

Она обратилась в полицию, однако правоохранители решили, что девушка занималась проституцией и ей не заплатил клиент. В итоге заявление все же было принято, однако саму студентку предупредили, что ей может грозить обвинение за ложный донос.

К выяснению обстоятельств подключился Следственный комитет.

"По заявлению гражданки об изнасиловании проводится проверка", - сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, уголовного дела пока не возбуждено. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в сети было опубликовано видео с наружных камер видеонаблюдения возле гостиницы "Ямал", где, предположительно, и изнасиловали девушку. Камеры также засекли студентку с неизвестным мужчиной в маске и в подъезде самой гостиницы. На видеозаписи видно, что девушка сама бежит за своим предполагаемым насильником.