СК разбирается в истории с возможным изнасилованием студентки в Екатеринбурге

02 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

СК разбирается в истории с возможным изнасилованием студентки в Екатеринбурге

В истории с возможным изнасилованием студентки в Екатеринбурге разбирается Следственный комитет.
Читайте также:

Напомним, по словам девушки, ночью 23 октября она гуляла рядом с парком Павлика Морозова, ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал. Пострадавшая утверждает, что преступник угрожал, что зарежет ее. Но в парке издевательства не закончились: насильник якобы угрозами затащил ее в такси, а после - в гостиницу "Ямал". В ситуацию не вмешались ни таксист, ни сотрудники гостиницы. Сбежать жертве удалось, только когда мужчина уснул.

Она обратилась в полицию, однако правоохранители решили, что девушка занималась проституцией и ей не заплатил клиент. В итоге заявление все же было принято, однако саму студентку предупредили, что ей может грозить обвинение за ложный донос.

К выяснению обстоятельств подключился Следственный комитет.

"По заявлению гражданки об изнасиловании проводится проверка", - сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, уголовного дела пока не возбуждено. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в сети было опубликовано видео с наружных камер видеонаблюдения возле гостиницы "Ямал", где, предположительно, и изнасиловали девушку. Камеры также засекли студентку с неизвестным мужчиной в маске и в подъезде самой гостиницы. На видеозаписи видно, что девушка сама бежит за своим предполагаемым насильником.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК разбирается в истории с возможным изнасилованием студентки в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СК, изнасилование, студентка, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.11.2021 14:33 Мск Сама бежит за насильником в отель. В интернете появились кадры со студенткой РГППУ, заявившей об изнасиловании


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети