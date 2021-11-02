02 Ноября 2021
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Армия и ВПК В России
Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Первым штатным подводным носителем "Цирконов" будет АПЛ "Пермь"

Первым штатным подводным носителем новейших российских гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" будет атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М измененной конструкции.

Субмарина будет немного отличаться от предшественниц, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в оборонно-промышленном комплексе.

Передача АПЛ Военно-морскому флоту России планируется на 2025 год. В настоящее время ПО "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М.

В конце июня этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.

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Первым штатным подводным носителем "Цирконов" будет АПЛ "Пермь"

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Теги: Циркон, подлодка



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