В российских СИЗО и колониях пройдет масштабная проверка

ФСИН согласовала членам Совета по правам человека Еве Меркачевой, Игорю Каляпину и Андрею Бабушкину проверку почти в двадцати СИЗО и колониях в нескольких регионах.

Как заявила Меркачева, членов СПЧ ранее не пускали в такое большое количество учреждений ФСИН с проверками. Теперь правозащитники намерены выехать в Саратовскую область и Мордовию — регионы, которые фигурировали в материалах Gulagu.net о пытках в учреждениях исправительной системы.

Проверки пройдут в период до 7 декабря 2021. "Успеем ли мы за месяц все объехать — надеюсь", — написала Меркачева на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, суд заочно арестовал белоруса Сергея Савельева – информатора правозащитной организации Gulagu.net. Савельев, предположительно, передал правозащитникам видеоархив с издевательствами и пытками заключенных в саратовских колониях. Он получил доступ к материалам, когда сам отбывал срок в одном из таких учреждений в Саратовской области.

После публикации материалов было возбуждено несколько уголовных дел, которые на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Также проверку объявила Генпрокуратура.