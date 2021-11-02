02 Ноября 2021
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Экономика В России
официант ресторан счет заказ кафе общепит (2019) | Фото:Pixabay

Титов предложил Путину охватить общепит "антикризисными" грантами

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе государства Владимиру Путину.

В нем содержатся предложения распространить на крупные сети предприятий общественного питания программу "антикризисных" зарплатных грантов.

Речь идет о компаниях, которые не входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Предлагается их участие не только в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия, а также прочие меры поддержки, если они будут приняты.

Ключевым критерием должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным Титова, крупные сетевые компании в сфере общепита обеспечивают более 50 тыс. рабочих мест и свыше 40 млрд руб. налоговых отчислений.

Как сообщалось ранее, кабмин России решил расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Список пополнился шестью сферами: стоматологией, химчистками, парикмахерскими, салонами красоты, дополнительным образованием, ремонтом, услугами по уходу за детьми.

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Титов предложил Путину охватить общепит "антикризисными" грантами

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Теги: Титов, общепит, кризис, коронавирус



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