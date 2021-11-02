02 Ноября 2021
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Общество В России
Коллаж, Борис Титов, Лондон (2021) | Фото: Накануне.RU

Фигурант "списка Титова" Зотов может получить восемь лет колонии

Представитель гособвинения потребовал приговорить экс-генерального директора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, который входил в "лондонский список омбудсмена Бориса Титова" и вернулся в Россию в 2020 году, к восьми годам колонии за мошенничество.
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Как заявил его адвокат Роман Костенко, его экс-заместителя Елену Сергееву могут приговорить к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочкой 14-летнего возраста.

По словам правозащитника, сложилось мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, "связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО "Трансфин-М", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в России приостановил работу по так называемому "списку Титова", об этом бизнес-омбудсмен проинформировал президента Владимира Путина. По словам Бориса Титова, отсутствие гарантий Генпрокуратуры для обвиняемых бизнесменов и их "не-арест", которые могли бы вернуться в Россию для проведения дополнительных следственных действий, делает механизм бессмысленным.

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Фигурант "списка Титова" Зотов может получить восемь лет колонии

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Теги: список Титова, бизнесмены



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