Российские врачи захотели массово уволиться

Российские медики сталкиваются с психологическим выгоранием.

Согласно опросу мобильного приложения "Справочник врача", около 30% специалистов, работающих с больными COVID-19, близки к увольнению из-за усталости, у 37% опрошенных заявили, что на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем.

Как считают врачи, отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом эпидемии: все привыкли к работе медиков в режиме постоянного аврала, их перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в "красных зонах" воспринимаются как должное.

Как признались участники опроса, усталость и эмоциональное выгорание негативно влияют на их отношение к пациентам, пишет "Коммерсант".

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложит в первом чтении отклонить законопроект коммунистов о возвращении к старому порядку назначения пенсий педагогам и медикам. Законопроект не поддержало и правительство.