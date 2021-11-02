02 Ноября 2021
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Общество В России
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Российские врачи захотели массово уволиться

Российские медики сталкиваются с психологическим выгоранием.

Согласно опросу мобильного приложения "Справочник врача", около 30% специалистов, работающих с больными COVID-19, близки к увольнению из-за усталости, у 37% опрошенных заявили, что на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем.

Как считают врачи, отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом эпидемии: все привыкли к работе медиков в режиме постоянного аврала, их перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в "красных зонах" воспринимаются как должное.

Как признались участники опроса, усталость и эмоциональное выгорание негативно влияют на их отношение к пациентам, пишет "Коммерсант".

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложит в первом чтении отклонить законопроект коммунистов о возвращении к старому порядку назначения пенсий педагогам и медикам. Законопроект не поддержало и правительство.

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Российские врачи захотели массово уволиться

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Теги: врачи, медицина, коронавирус



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