02 Ноября 2021
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Политика Дальневосточный ФО
(2017) | Фото: rbc.ru

Красноярский губернатор Александр Усс может досрочно уйти в отставку

В Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Красноярского края Александра Усса.

Замена главе региона пока не представлена. Полномочия Усса истекают в 2023 году, но не исключено, что он может покинуть свой пост осенью, или предстоящей весной. Такое решение может быть принято из-за того, что в крае одни из самых низких показателей доверия к губернатору и другие индикаторы, за которыми следит Кремль, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в Администрации президента и собеседника, близкого к АП.

Как сообщил депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, как только Усс четыре года назад начал исполнять обязанности губернатора, ему стали предрекать отставку. По его словам, сейчас по социальным показателям и итогам выборов в Госдуму объективных оснований для отставки нет: "Надеюсь, он доработает и этот срок и пойдет на следующий".

Как сообщалось ранее, в Кремле планируют отправить в отставку губернатора Республики Хакасия Валентина Коновалова, отставка может состояться зимой-весной 2022 года.

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Красноярский губернатор Александр Усс может досрочно уйти в отставку

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Теги: Александр Усс, отставка, губернатор



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