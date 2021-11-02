Красноярский губернатор Александр Усс может досрочно уйти в отставку

В Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Красноярского края Александра Усса.

Замена главе региона пока не представлена. Полномочия Усса истекают в 2023 году, но не исключено, что он может покинуть свой пост осенью, или предстоящей весной. Такое решение может быть принято из-за того, что в крае одни из самых низких показателей доверия к губернатору и другие индикаторы, за которыми следит Кремль, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в Администрации президента и собеседника, близкого к АП.

Как сообщил депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, как только Усс четыре года назад начал исполнять обязанности губернатора, ему стали предрекать отставку. По его словам, сейчас по социальным показателям и итогам выборов в Госдуму объективных оснований для отставки нет: "Надеюсь, он доработает и этот срок и пойдет на следующий".

Как сообщалось ранее, в Кремле планируют отправить в отставку губернатора Республики Хакасия Валентина Коновалова, отставка может состояться зимой-весной 2022 года.