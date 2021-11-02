02 Ноября 2021
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Политика В России
эксперимент, Алмаз-Антей, Боинг (2015) | Фото: Накануне.RU

Голландский суд приобщил к делу MH17 доклад "Алмаз-Антея"

Голландский суд приобщил к делу о крушении авиалайнера рейса MH17 на востоке Украины расчеты российского производителя ЗРК "Бук", концерна "Алмаз-Антей", относительно возможного места запуска ракеты, которой, как предполагается, был сбит лайнер.

Как сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, судебный следователь опросил экспертов российского предприятия, а также Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии, как по отдельности, так и вместе. Их заключения вошли в досье по делу о крушении Boeing, сообщает "Коммерсант.

Как сообщалось, вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Суд в Нидерландах рассматривает дело о причинах крушения рейса MH17 над Донецком. Основная версия, которую представило обвинение – самолет был подбит из ЗРК с территории ДНР, причем доказательств того, что комплекс был доставлен в Донбасс с территории России, так и не было представлено.

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Голландский суд приобщил к делу MH17 доклад "Алмаз-Антея"

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Теги: самолет, суд, MH17



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Ранее 06.09.2021 13:05 Мск Решение по делу крушения рейса MH17 будет вынесено до конца 2022 года


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