На мэра Рыбинска завели дело из-за аварии с пострадавшими

В отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова инициировано уголовное дело после того, как в сентябре этого года он устроил автоаварию с двумя пострадавшими в Ярославской области.

Материал в отношении чиновника направлен в суд. ДТП произошло 9 сентября. Автомобиль Lexus GX460 Добрякова во время ограниченной видимости из-за дождя выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2110. Мэр вызвал врачей, водителя и пассажира отечественного автомобиля госпитализировали.

В тот же день глава горда написал, что считает себя виновным и поддерживает связь с врачами, лечащими пострадавших, сообщает "Коммерсант".

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