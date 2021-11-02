02 Ноября 2021
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Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

Военных медиков направят в Тульскую область бороться с коронавирусом

Более 100 военных медиков прибудут в Тульскую область.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, они будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом. Среди них -  68 врачей и 70 медсестер. В настоящее время в области работают 65 военных медиков – они помогают в инфекционных госпиталях в Алексине, Новомосковске и Щекине.

На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Их возят из гостиницы в госпиталь и обратно.

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Военных медиков направят в Тульскую область бороться с коронавирусом

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Теги: военные, коронавирус



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