Военных медиков направят в Тульскую область бороться с коронавирусом

Более 100 военных медиков прибудут в Тульскую область.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, они будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом. Среди них - 68 врачей и 70 медсестер. В настоящее время в области работают 65 военных медиков – они помогают в инфекционных госпиталях в Алексине, Новомосковске и Щекине.

На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Их возят из гостиницы в госпиталь и обратно.