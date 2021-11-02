Худрук МХАТ имени Горького написал заявление об уходе

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уволился из театра.

Он написал заявление по собственному желанию. Боякова на своей странице в Facebook сообщил, что заявление об увольнении ему предложил написать директор МХАТ Владимир Кехман, несмотря на пятилетний контракт. По словам худрука, по версии Кехмана, причиной стало отношение Боякова к президенту театра Татьяне Дорониной.

"Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах", — объяснил Бояков.

В последнее время МХАТ буквально оброс скандалами. Последний из них: постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием телеведущей Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Путину. Она призвала президента сменить руководство театра, который, по ее мнению, превратился в пристанище "торгашей".