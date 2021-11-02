В комиссии Госдумы по этике прокомментировали ситуацию с депутатом Марченко

Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин от КПРФ заявил, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, за это решение нельзя.

"Согласно действующему закону, для этого нужно совершить только серьезное правонарушение, и прокурор обращается в Государственную думу, она большинством голосов принимает такое решение", - сказал депутат.

По его словам, в случае, если дело Марченко дойдет до комиссии Госдумы по этике, сам он будет отстаивать позицию о том, что депутат-одномандатник обязан своим прохождением в парламент в первую очередь избирателям по округу, а не партии, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, депутат тогда объяснил свои действия тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, который касался строительства центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге.

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