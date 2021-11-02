02 Ноября 2021
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Общество Краснодарский край
общепит, куар код, антиковидные ограничения, кафе (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мониторинг соблюдения антиковидных ограничений в заведениях общепита и ТЦ Кубани проводят ежедневно

448 заведений общепита Кубани проверили на соблюдение антиковидных ограничений, передает корреспондент Накануне.RU. Такой мониторинг был организован по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Проверки проводили с 29 по 31 октября специалисты департамента потребительской сферы региона совместно с органами полиции и сотрудниками администраций Краснодара, Анапы, Геленджика и Сочи.

"Всего было обследовано 448 объектов торговли и общественного питания, в том числе расположенных на рынках, ярмарках, в торгово-развлекательных центрах и комплексах. Особое внимание уделили соблюдению требования по обслуживания посетителей только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. В подавляющем большинстве все установленные требования соблюдаются", - сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Нарушений оказалось не много, было выявлено четыре нарушения, по которым возбудили дела об административном правонарушении. Три из них – за предоставление услуг по курению кальянов в объектах общественного питания Краснодара, Геленджика и Сочи. Еще одно дело – за нарушение требования масочного режима в Краснодаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

общепит, куар код, антиковидные ограничения, кафе(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Также с 25 по 29 октября на Кубани обследовали около 600 объектов в торгово-развлекательных центрах. Нарушений не выявлено. При этом мониторинг будет проводиться сотрудниками департамента в ежедневном режиме.

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Мониторинг соблюдения антиковидных ограничений в заведениях общепита и ТЦ Кубани проводят ежедневно

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Теги: ковидные ограничения, кубань, общепит, мониторинг нарушений, вениамин кондратьев



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