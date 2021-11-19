19 Ноября 2021
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Общество
Ржевский мемориал Советскому солдат, лп (2021) | vedtver.ru

Подвиг велик в своей простоте. Мемориал Советскому солдату и фильм «Ржев» помогают в переосмыслении Ржевской битвы

Константин Фомин – 31-летний архитектор, который стал самым молодым соискателем премии Союзного государства в области литературы и искусства. Его проект – «Ржевский мемориал Советскому солдат», реализованный в соавторстве со скульптором Андреем Коробцовым, признали все – от жителей России и профессионального сообщества до глав двух государств.

Константин родился в Электростали Московской области, где проходил обучение в музыкальной и художественной школах. И хотя его планировали взять в музыкальное училище, душа юноши тяготела к живописи. Однако судьба обернулась иначе – и он стал архитектором. В московском общежитии он познакомился с будущим скульптором Андреем Коробцовым, который приехал туда из Губкина.

– Выяснилось, что у нас с Андреем в профессии большие амбиции. Решили вместе добиваться высоких результатов. Монументальные памятники – симбиоз двух профессий – скульптора и архитектора, и невозможно одному добиться какого-то результата. На нашем счету уже более 80 совместных конкурсов. В 2010-м мы выиграли конкурс «Наше отечество», –поделился архитектор.

В том же году они основали в Москве архитектурно-скульптурную мастерскую. Так и сложился творческий тандем, который подарил жителям России и других стран не один памятник.

В 2017 Константин Фомин и Андрей Коробцов решили создать эскиз Ржевского мемориала Советскому солдату для масштабного международного конкурса проектов. На победу не рассчитывали: как им тогда казалось, тягаться с именитыми скульпторами из разных стран мира было рано. Однако их проект обошёл работы 50 мастеров.

– Мы подали заявку и стали работать. Первый этап проиграли. Как и наши конкуренты тоже. Жюри посчитало, что проекты не соответствуют «высоте идеи». Действительно, все проекты были очень пафосные. Например, был даже солдат с флагом и грудь колесом. Когда стали глубже погружаться в тему, то поняли, что никакой патетики здесь не нужно. Подвиг велик именно в своей простоте, – отметил Константин Фомин.

Поражение на начальном этапе помогло создать творческому дуэту скульптуру, наполненную глубоким смыслом. Они изучили архивные фотографии и документы, а чтобы найти вдохновение, прочитали художественную литературу и посмотрели военные фильмы. Тогда и появилась идея создать памятник в виде духа солдата, который завис над полем боя. В процессе обсуждений и попытке истолковать стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» появилась важная деталь – журавли, которые стали символом бесценного вклада бойцов в победу мира над войной. Душевность и искренность проекта покорила членов жюри: они присудили победу в конкурсе Константину Фомину и Андрею Коробцову.

Кадр из фильма «Ржев» режиссера Игоря Копылова, лп(2021)|

Кадр из фильма «Ржев» режиссера Игоря Копылова

Многие современники авторов Ржевского мемориала Советскому солдату поддерживают идею дуэта в том, что необходимо показывать не напускной героизм, раскрывать величие подвигов войны стоит через простоту и откровенность. Эту мысль реализовал в своём фильме «Ржев» и режиссёр Игорь Копылов, который решил увековечить Ржевскую битву в кино. Картина, основанная на произведении «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева, вышла в 2019 году. Съёмки состоялись благодаря меценату из Петербурга – Евгению Пригожину, чей дедушка участвовал в сражениях подо Ржевом и даже стал прототипом главного героя повести.

Сюжет фильма разворачивается в районе деревни Овсянниково, которую всеми силами стараются удержать измождённые советские солдаты. Перед зрителем предстают события только одного военного дня, но насыщенность событиями и их трагичность ярко и проникновенно демонстрируют всю суть Ржеской битвы.

Документальный фильм «Ржев» телестудии Тверского суворовского военного училища, скриншот,лп(2021)|

Документальный фильм «Ржев» телестудии Тверского суворовского военного училища, скриншот

Сражение подо Ржевом долгое время оставались недооценённым, но именно оно помогло измотать силы фашистов, и позволило советской армии осуществить основной удар под Сталинградом. Этому эпизоду Великой Отечественной войны, длиною в 1,5 года, посвятили свой фильм «Ржев» и тверские суворовцы. В нём они рассказали об истории создания Ржевского мемориала, которую дополнили историческими справками и воспоминаниями ветерана.



Теги: ржев, мемориал, советский солдат



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