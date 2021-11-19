Противники QR-кодов ворвались в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области

Группа людей ворвалась в кабинет главы областного управления Роспотребнадзора Волгоградской области Ольги Зубаревой.

Охранник нажала "тревожную кнопку", но прибывшие на место сотрудники Росгвардии нарушителей спокойствия уже не застали, передает РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что в городе идет сбор подписей против введения QR-кодов и ограничительных мер. Люди, которые заявились в офис ведомства, являются противниками вакцинации и QR-кодов.

Отметим, жители многих других регионов также протестуют против использования этих мер. Сегодня в Свердловском областном суде стартовал процесс против введения QR-кодов на территории Свердловской области. К коллективному исковому заявлению, организованному юристом Иваном Волковым, присоединилось свыше двух сотен свердловчан, а также жители других городов.