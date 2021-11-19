19 Ноября 2021
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В Тюменской области в колониях ввели карантин из-за коронавируса

В трех колониях Тюменской области и одном СИЗО объявлен карантин: запрещены свидания и допуск наблюдателей, адвокатов и следователей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН региона.

Решение было принято на основании предписания главного санитарного врача.

В исправительной колонии №1 ограничения введены до 26 ноября. В исправительной колонии №4 и колонии-поселении №9 ограничения действуют до 30 ноября. В СИЗО №4 карантин будет действовать до 3 декабря.

"Просим родственников лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области", - говорится в сообщении ведомства.

В остальных учреждениях, подведомственных УФСИН, подозреваемым предоставляются краткосрочные свидания. Но при условии, что у прибывших на свидание родственников есть средства индивидуальной защиты и они соблюдают социальную дистанцию. В случае нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты и мер профилактики вирусных заболеваний краткосрочное свидание прекращается досрочно.

На свидания не допускаются посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или повышенной температурой тела. При входе в учреждение организован входной контроль состояния здоровья посетителей с замером температуры тела.



Теги: колонии, СИЗО, карантин



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