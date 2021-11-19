В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий для подростков и молодёжи

В Тюмени пройдет ярмарка вакансий для подростков и молодёжи. Данное мероприятие – совместная акция регионального департамента труда и занятости населения Тюменской области и социального проекта "Наставничество", сообщили Накануне.RU в департаменте социального развития Тюменской области.

По словам организаторов, площадка предназначена для подростков с 14 лет, которые находятся в социально опасном положении и нуждаются в трудоустройстве и для молодежи от 18 до 35 лет. На ярмарке будут представлены организации из сфер строительства и гостиничной индустрии, общественного питания, мебельного производства.

Посетители смогут узнать об условиях трудоустройства, заработной плате, социальном пакете, задать свои вопросы и познакомиться с потенциальными работодателями, которых также приглашают к сотрудничеству. Ярмарка состоится в 18.30 25 ноября в Тюменском технопарке (коворкинг "Точка кипения", 2 этаж) по адресу Республики, 142.

Социальный проект "Наставничество. Шаг в будущее" частного образовательного учреждения дополнительного образования в сфере психологии и социальной поддержки граждан "Молодой лидер" стал одним из победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области. Он был заявлен в направлении социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан.