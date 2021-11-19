В Пермском крае не станут отменять QR-коды

В Пермском крае не станут отменять QR-коды. Об этом сегодня во время брифинга сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, благодаря кодам в регионе выросли темпы вакцинации.

"Нам QR-коды нужны для сохранения темпов вакцинации, если мы их уберем, мы опять вернемся к уровню вакцинации в 1,5 тысячи в сутки", - заявила министр, добавив, что сейчас прививки ставят более 10 тыс. человек в день

Также Анастасия Крутень прокомментировала возможность внедрения QR-кодов в общественном транспорте. Сейчас вопрос рассматривается на федеральном уровне. По словам министра, на уровне региона такое решение пока не принято.