19 Ноября 2021
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Общество В России
трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

На Байконур впервые за 12 лет прибыли космические туристы

На Байконур сегодня впервые за 12 лет отправились космические туристы – это японцы Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо. Также с ними на космодром из Центра подготовки космонавтов отправились космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Александр Скворцов. Экипажи составят 20-ю экспедицию МКС.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-20" запланирован на 8 декабря 2021 года. Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, став соответственно восьмым и девятым туристами, посетившими МКС. Подготовка экипажей на Байконуре продлится почти три недели. Все дни завершающего этапа подготовки распланированы: знакомство с кораблем, занятия и тренировки, а также символические мероприятия, отвлекающие космонавтов от предстартового волнения.

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, провожая экипажи, отметил: "Развитие космической отрасли получило новый виток: два туриста одновременно летят на МКС, а командир в одиночку будет управлять кораблем. Это очень интересный и полезный опыт".



Теги: байконур, космические туристы, союз, роскосмос



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