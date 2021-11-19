19 Ноября 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал вмешательством идею конгрессменов США не признавать Путина президентом

В Кремле назвали неприемлемой инициативу конгрессменов США, которые предлагают не признавать Владимира Путина президентом России в случае его избрания в 2024 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эту идею демонстрацией всему миру, что США вмешиваются во внутренние дела других стран.

По его словам, "только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", передает "Интерфакс".

Парламентарии ни одной другой страны мира не имеют никакого права претендовать на это, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в 2024 году внесена в палату представителей Конгресса США. Она будет носить рекомендательный характер.

Предложение внесли на рассмотрение конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон. По их мнению, поправки в Конституцию России были внесены в 2020 году незаконно, поэтому попытки Путина остаться у власти после выборов 2024 года следует считать нелегитимными.



Теги: дмитрий песков, конгрессмены сша, путин



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