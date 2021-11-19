19 Ноября 2021
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Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Прикамье в аварии погибли двое

В Верещагино началось расследование обстоятельств гибели в аварии двух людей, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Пермскому краю.

В 5.25 3 октября водитель "Тойота Камри" на большой скорости ехал по трассе Очер – Верещагино – Сива в направлении села Сива. На 35-м км дороги водитель не справился с управлением. Машину занесло и, несколько раз перевернувшись, она улетела в кювет. Пассажиры – 27-летний молодой человек, 32-летняя женщина и её 14-летний сын – не были пристегнуты ремнями безопасности. В момент аварии они через окна и двери вылетели наружу. Водитель, являющийся родственником женщины и ребенка, испугавшись ответственности за совершенное им дорожно-транспортное происшествие, скрылся.

В результате аварии 27-летний пассажир скончался на месте, 32-летняя пострадавшая – через двое суток умерла в отделении реанимации. Подросток с травмами оказался в хирургическом отделении. Возбуждено уголовное дело.



Теги: Верещагино, авария



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